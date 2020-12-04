فنانون يكشفون عن "لوك" مسلسلاتهم الجديدة في رمضان 2021

حرص عدد من الفنانين، على الظهور خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، بـ "لوك أعمالهم الجديدة والمنتظر عرضها خلال السباق الرمضاني 2021.

الفنان أحمد السقا، ظهر بدون شعر بسبب مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذي تدور أحداثه في صعيد مصر وبالتحديد محافظة سوهاج.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

كما ظهر الفنان محمد فراج بلحيته الطويلة، خلال المهرجان وقال إنّه لم يهذبها منذ ديسمبر العام الماضي، وذلك خلال لقائه في برنامج "معكم"، مع المذيعة منى الشاذلي على قناة "cbc".

ويظهر "فراج"، في موسم رمضان 2021 بـ"الذقن" خلال أحداث مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، سيد رجب، ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

كما ظهر الفنان آسر ياسين، على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح لدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بشخصية "الشايب" التي ظهر بها خلال الجزء الثاني من مسلسل "ولاد رزق 2".

ووزع آسر، "شايب الكوتشينة" على الحضور، وأمسك بيديه "خوذة"، في محاكاة للشخصية التي قدمها في المسلسل.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.