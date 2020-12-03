صور.. زحام في أول يوم لعروض مهرجان القاهرة السينمائي بسبب "السيستم"

شهدت ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية زحامًا كبيرًا من قبل الصحفيين والجمهور، والذين لم يستطيعوا حجز تذاكر مشاهدة أفلام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وشكى عدد كبير من رواد المهرجان من سقوط "السيستم" الخاص بحجز التذاكر، ما تسبب في حالة من الزحام وتكدس المواطنين مع الصحفيين، ولم يستطيع أحد منهم حجز التذاكر الخاصة بالدخول.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بالأمس بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس عرضًا ثانيا للفيلم، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

واعتذر الفنان خالد الصاوي، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالفعل كان يستعد لحضور حفل الافتتاح إلا أن ظرفًا طارئًا منعه من الحضور.

ووجه الفنان خالد الصاوي التحية لمهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه ظل 42 عاما راسخا بالرغم من صعود وهبوط النجوم، إلا أن فعاليات المهرجان ظلت مستمرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وكل من يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي.