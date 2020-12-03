مواعيد وأماكن عرض أبرز 10 أفلام في مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق، أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، والذي كُرم خلاله عدد من رموز السينما، أبرزهم الكاتب والسيناريست وحيد حامد والفنانة منى زكي، وتبدأ اليوم فعاليات عرض الأفلام والندوات خلال فعاليات المهرجان.

وترشح "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية المشاركة في المهرجان وأماكن عرضها ومواعيدها والتي تضم أفلام سينمائية من كافة دول العالم.

1- الأب

من أبرز الأفلام المعروض في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وهو فيلم الافتتاح أيضًا، والعمل من بطولة آنتوني هوبكنز، وأوليفيا كولمان، وإخراج فلوريان زيلر، والفيلم يُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسرد الفيلم قصة رجل يدعى "أنتوني" الذي يفقد قبضته على الواقع بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه، ويرفض المساعدة من الجميع، وخاصة ابنته "آن".

ويُعرض الفيلم مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما يُعرض مرة أخرى غدًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بمسرح "We".

2- أرض الرُحل

يعرض خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الأمريكي "أرض الرحل" ضمن فعاليات القسم الرسمي خارج المسابقة، والفيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم يسرد قصة إمرأة في الستينيات من عمرها تبدأ في رحلة عبر الغرب الأمريكي بعد أن فقدت كل شيء في الكساد الكبير وتعيش على الطريق كما لو كانت بدوية في العصر الحديث. والفيلم مبني على رواية جيسيكا برودر.

ويعرض الفيلم يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويعرض مرة أخرى يوم الأحد في تمام السادسة مساءا على مسرح "We".

3- المريد

كما يعرض خلال مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الروائي الهندي "المريد" للمرة الاولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم من إخراج شيتانيا تامهان، ويسرد الفيلم قصة "شاراد نيرولكار" والذي يكرس حياته ليصبح مطربًا للموسيقى الكلاسيكية الهندية، متبعًا بجدية تقاليد وانضباط الأساتذة القدامى، ومنهم والده ومعلمه الروحي، ومع مرور السنين، يتساءل شاراد عما إذا كان من الممكن حقًا تحقيق التميز الذي يسعى إليه.

ويتم عرض الفيلم في سينما أوديون يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد عرضه يوم الثلاثاء في تماء الثانية والنصف على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

4- أوندين

كما يُعرض فيلم "أوندين" وهو من إنتاج ألماني فرنسي ضمن فعاليات القسم الرسمي خارج المسابقة، والفيلم من إخراج كريستيان بيتزولد، ويتناول الفيلم حياة "أوندين" والتي تعمل مؤرخة وتحاضر في مجال التنمية الحضارية في برلين، وعندما يتركها الرجل الذي تحبه، تلاحقها أسطورة أوندين القديمة ليختلط واقعها بخيالات الأسطورة.

ويعرض الفيلم يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على مسرح "We"، ويعاد عرضه يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بسينما أوديون.

5- موجول ماوكلي

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، يُعرض فيلم "موجول ماوكلي"، ويسرد قصة "زيد" مغني الراب الباكستاني البريطاني المقيم في نيويورك، والذي يستعد لتحقيق حلم طال انتظاره، وهو أول جولة له حول العالم، لكن مرضًا مفاجئًا وخطيرًا يعترض كل خططه.

ويعرض الفيلم اليوم الخميس في تمام الساعه السادسة والنصف على مسرح "WeK"، ويعاد عرضه السبت المقبل في تمام الساعة الواحد ظهر بسينما أوديون، ويوم الأحد في تمام الساعة السباعة والنصف بسينما أوديون.

6- منفى

كما يتم عرض "منفى" ضمن البانوراما الدولية، والفيلم إنتاج مشترك ما بين ألمانيا، بلجيكا، وكوسوفو، ومن إخراج فيسار مورينا، ويسرد قصة مهندس من كوسوفو يعيش مع زوجته الألمانية في ألمانيا، وتبدأ حياته في الانهيار تدريجيًا عندما يبدأ في الشعور بالرفض والتنمر من جهة كل المحيطين به في أسرته والعمل.

ويعرض الفيلم اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً بسينما أوديون، ويعاد عرضه يوم الإثنين القادم في تمام السابعة مساءً بمسرح الهناجر.

7- التيه

خلال فعاليات المهرجان وضمن المسابقة الدولية يُعرض فيلم "التيه" في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل من إنتاج المملكة المتحدة، وإخراج بن شاروك، ويسرد الفيلم قصة "عمر" عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عن أسرته السورية، وهو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله.

يعرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

8- مؤتمر

يُعرض فيلم "مؤتمر" ضمن المسابقة الدولية وهو من إنتاج روسيا، وإستونيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإخراج إيفان ي. تفردوفسكي، وتدور الأحداث بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي ومؤلم داخل أحد مسارح موسكو، وتقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرًا تذكاريًا داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.

ويعرض الفيلم يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثالثة بالمسرح الكبير، ويعاد عرضه يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف بسينما أوديون.

9- غزة مونامور

يتم عرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إنتاج فلسطين، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال ومن إخراج عرب ناصر، ويسرد الفيلم قصة عيسى بائع السمك الستيني يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

ويعرض الفيلم اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويتم إعادة عرضه غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف بمسرح "We"، وغدًا أيضًا في تمام الرابعة والنصف بسينما أوديون.

10- نظام جديد

كما يُعرض الفيلم المكسيكي "نظام جديد" من إخراج ميشيل فرانكو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم يسرد حفل زفاف فاخر لإحدى أسر الطبقة العليا، يُقتحم بواسطة مجموعة من الضيوف غير المرحب بهم، ويتضح أن هؤلاء المتسللين جزء من انتفاضة عنيفة، وحرب طبقية تتحول إلى صراع شرس عنيف يحول بلدًا بأكمله إلى جحيم.