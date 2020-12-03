موقع ألماني حدد تكلفة جرعة لقاحات كورونا.. وأطباء يرجحون أقربهم لمصر

حالة من الترقب يعيشها العالم، انتظار للقاح فيروس كورونا، فتتحكم عدة عوامل في عملية شراء لقاح كورونا، من حيث السعر، تصدّر لقاح شركة "مودرنا الأمريكية اللقاحات التي تقترب من خط النهاية؛ إذ بلغت سعر الجرعة الواحدة منه 37 دولارًا، وفق موقع "ستاتيستا" الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين.

وحلّ عقار "سينوفاك" الصيني في المرتبة الثانية بتكلفة 30 دولارًا للجرعة.

بينما جاء عقار "فايزر- بيونتيك"- الذي أجازته بريطانيا- في المرتبة الثالثة بـ20 دولارًا، أما عقار "سبوتنيك- في" الروسي وجونسون آند جونسون الأميركي فحلا في المرتبة الرابعة بـ10 دولارات، فيما تذيّل لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" الذي أظهر كفاءة بنسبة 70 بالمائة القائمة بتكلفة 4 دولارات.

مصر تتابع تقدم كل اللقاحات في العالم لاختيار الأفضل بينهم، وفقا لرؤية للدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، موضحا أن اللقاح الأنسب لمصر حتى الأن هو عقار "سينوفاك" الصيني، وهو من بين اللقاحات المنتظرة خلال الفترة القادمة.

أسباب عديدة دفعت اللقاح الصيني لأن يكون الأفضل لمصر، أوضحها عز العرب لـ"الوطن"، أبرزها أن مصر شريكة في تجارب المرحلة الثالثة منه مع الصين، وبالتالي مصر على دراية كافية بتأثير اللقاح وخطواته العلاجية مع المرضي المصابين بكورونا.

وتابع واستشاري الأمراض المعدية، أن لقاح "سينوفاك"، ولّد استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كان أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض، مشيرا إلى أنه أثبت درجة فاعلية عالية، كما أنه يتمتع بسعر مناسب في متوسط أسعار اللقاحات العالمية.

وأكد أن مصر عضوا في آلية كوفاكس، والتي تراسها منظمة الصحة العالمية، والتي تعمل على توفير لقاحات كورونا لعدد من دول العالم بلغت 92 دولة، باسعار مخفضة جدا للدول النامية والمتوسطة، مضيفا أنه يجب تنويع اللقاحات بالنسبة لمصر، لضمان وصول أنواع متعددة، وفعاليات مختلفة، وأنه من الصعب أن يكون اللقاح الصيني بهذا السعر، متوقعا أن يكون أقل من ذلك.

كذلك أكد الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أن للقاح الصيني هو الأقرب بالنسبة لمصر، وذلك لعدة أسباب من بينها أن مصر كانت شريكة مع الصين في ذلك اللقاح والتجارب منذ البداية، مما ساهم في معرفة مصر الكثير عن للقاح وفاعليته.

وأصاف يوسف لـ"الوطن"، أن اللقاح الصيني سيكون ذو سعر مقبول لدول العالم، عكس اللقاحات الأخرى، مشيرا إلى أن أهم ما يميز اللقاح الصيني أنه قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14 يوما.