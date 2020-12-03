رئيس "أبحاث لقاح كورونا": توقفنا عن استقبال المتطوعين.. والنتائج مبشرة

قال الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث المسؤولة عن التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا في مصر، إنه لم يتم الانتهاء من التجارب المتعلقة بلقاحات الفيروس المستجد، ولكن تم التوقف عن استقبال المتطوعين الذي يخضعون للتجارب الخاصة باللقاح الجديد، وبلغ عدد 3 الآف.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة له عبر "زووم" من الإمارات، لبرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "DMC"، أن الآثارالجانبية التي حدثت للمشاركين في التجارب السريرية بشكل عام هو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وخمول في الجسم، في حين لم يتم تسجيل أي تأثير سلبي خطير بسبب اللقاح نفسه.

وأوضح أنه وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الكشف عن النسب الأولية للمشاركين في تلك التجارب، حيث إنه حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة تلك التجارب على إيٍ من المشاركين في تلك التجارب.

وأكد أنه سيجرى طرح اللقاح بالأسواق عبر إتاحته لجميع المواطنين بعد الحصول على تصريح من وزارة الصحة في دولة الإمارات، حيث إن هناك عدد من الدول ممن اتخذت إجراءات طارئة لضخ ذلك اللقاح في السوق للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك خطة موضوعة من الشركة، بالاتفاق مع وزارة الصحة، تشير إلى أنه بعد خروج النتائج سيتم طرح اللقاح لجميع المصريين حتى يتلقوا ذلك اللقاح، وشركة الأبحاث التي يعمل بها اهتمامها الأول هو أن تجرى الأبحاث وفق المعايير العالمية.

وتابع، "كل اللقاحات الموجودة على مستوى العالم نتائج جميعها مبشرة، ونأمل أن يكون متاحا للجميع، للقضاء على الفيروس في القريب العاجل، ويتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشكل دائم ودوري لمنحهم كافة النتائج".