استشاري مناعة: طفح وفقاعات أغرب أعراض كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة، إن آخر وأغرب الأعراض لفيروس كورونا، الطفح الجلدي، موضحا أن الأمر يظهر في عدد قليل من الحالات على مستوى العالم.

وأضاف "مصباح"، أن هذا الطفح حال ظهوره على المريض المصاب بكورونا، يظهر في كل مناطق الجسم، من الوجه وحتى القدمين، ويتنوع بين طفح جلدي عادي وفقاعات.

وأشار مصباح، إلى أن البروتوكول العلاجي لهؤلاء الذين يظهر عليهم الطفح الجلدي، يختلف قليلا عن الذين يعانون من الأعراض العادية، بإضافة أدوية تعالج هذا الطفح.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية أن من بين أعراض فيروس كورونا ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.