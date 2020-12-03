رامي رضوان: "صعبان عليا كورونا.. هخلص عليه على طول"

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه منذ أسبوعين أصيب بدور برد موسمي، ولم يشك للحظة بوجود فيروس كورنا، وحينها خضع لمسحة خاصة بفيروس كورونا، ولم يكن مصابا بالفيروس، لكن أمس فور استيقاظه من النوم، لم يكن يستطيع الشم، وأجرى اختبار PCR ليكتشف إصابته بالفيروس، قائلا: "أنا صعبان عليا كورونا، هخلص عليها على طول".

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه عندما شك في ذلك، تواصل مع الإدارة، وأبلغها بكونه مشكوك في إصابته بفيروس كورونا، وتفهمت الإدارة ذلك، ولم يذهب إلى مهرجان القاهرة السينمائي، لتغطيه أجواء المعرض.

وأوضح أن كل أفراد عائلته أصحاء، ولم تنتقل إليهم العدوى كما انتقل له، حيث أنه بمجرد شعوره بأعراض فيروس كورونا، حجز نفسه بإحدى غرف المنزل، ولم يتعرض لأي من أفراد أسرته.

وأكد أنه حريص دائما في تعامله مع الغير، ويلتزم دائما بالتباعد والكمامة، ومنذ مرور أسبوعين على الاحتفالات التي حضرها، لم يكن هناك إصابة: "أنا مش عارف جالي منين، أنا لا بسلم على حد، ولا بقرب من حد وأحنا بنتكلم، وأرجو من الجميع الالتزام بالكمامة".

وأشار إلى أنه مقتنع بإصابته بفيروس "دمه ثقيل"، ولكنه مؤمن بالله في رحله شفاءه ويتمني أن تعبر تلك الأزمة على خير: "طلبت منهم في البيت أن لو حد هيجبلي الأكل يحطه قدام باب الغرفة، ويخبط خبطتين، هقوم أخد الأكل وأنا لابس الكمامة وأدخل على طول، وعندي مجموعة أكياس بحط فيها الأطباق البلاستيك، وبتترمي في الآخر بعد التعقيم".