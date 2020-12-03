منتجو أوبك+ يقررون زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير

قرر الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها "أوبك +"، اليوم، زيادة إنتاج المجموعة المكونة من 23 دولة بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.

وذكر البيان الختامي للاجتماعات، أنه تم تجديد الثقة فى الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيسا للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج وفي شريكه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأضاف البيان الختامي، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين الوزراء لتقييم وضع السوق النفطية في ظل أزمة الجائحة واستمرار التنسيق بين المنتجين لتحسين مستوى الامتثال لحصص خفض الإنتاج.