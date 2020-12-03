تواضروس: أنا تلميذ في مدرسة البابا شنودة.. بس مش نسخة منه

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارته لأي كنيسة حول العالم، وتكريمه فيها، فخر للكنيسة المصرية والحضور المصري والقبطي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "إحنا مش زي الكنائس اللي طالعة في المقدر جديد، كنيستنا تقيلة، مين هيغير في الكنيسة؟!.. أي إنسان عاوز يعرف حاجة ويستفسر عن حاجة، أنا مستعد أقعد معاه وأشرح له اللي عاوز يعرفه"، وذلك في إطار رده على الاعتراضات الموجهة ضده، من قبل البعض بسبب طريق الإصلاح والتجديد الذي ينتهجه.

وسأله مقدم البرنامج، قائلًا: "أنت ورثت الكنيسة عن البابا شنودة بكل تفاصيلها، عندما يتهمك شخص خلال 8 سنوات بأنك فرطت، هل هذا يزعجك؟"، ليرد البابا تواضروس قائلًا: "أنا تلميذ في مدرسة البابا شنودة، وتعلمت منه سواء كنت شماس أو راهب أو كاهن أو أسقف، والبعض يريدني نسخة منه، أنا مبعرفش أمثل".

وسأله الإعلامي حمدي رزق، وقال: "لكن البابا شنودة لم يكن نسخة من البابا كيرلس"، ليرد البابا تواضروس: "مكنش في الميديا، والسوشيال ميديا بالذات أحيانا بتبقى مسعورة، معرفش أمثل ليّ شخصيتي، وأنا راضي في جميع الأحوال المرة والحلوة".