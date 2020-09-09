تواضروس يختتم لقاء الميديا الثاني والأرثوذكسية تبحث إعداد مجلس إعلامي

اختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، "لقاء الميديا الثاني"، بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي وC.T.V وME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي استمر لمدة يومين. وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا".

وكشف مصدر كنسي، لـ"الوطن"، عن أنّ الكنيسة تسعى لإعداد مجلس أعلى للإعلام الكنسي يكون مسؤولا عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للإعلام الكنسي، لتعمل في انسجام وتناغم معا وتلبي احتياجات الكنيسة وأبنائها بصورة حديثة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنّ اللقاء شهد طرح عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا"، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات)، "الخريطة الإعلامية في مصر وموقع الكنيسة فيها"، وجرى تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.

وأضاف حليم، أنّ الأنبا بولا، مطران طنطا ومنسق اللقاء، قدم تقريرًا عن اللقاء الأول الذي أقيم الشهر الماضي، ونوقشت أيضًا خلال اللقاء مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الإعلامية الكنسية الجاري العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.