كورونا يحصد وفيات قياسية بإيطاليا وبريطانيا

سجلت إيطاليا، 993 وفاة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19 خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد، يتجاوز عدد الوفيات في 27 مارس الماضي "969 وفاة"، وفقاً لآخر حصيلة رسمية نشرت، اليوم، التي شهدت تراجعا في عدد الحالات.

وفي لومبارديا وحدها "شمالا البلاد" المنطقة الأكثر تضررا 347 وفاة وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة، وسجلت 23225 حالة جديدة مقابل 20709 إصابات جديدة و684 وفاة الأربعاء.

وفي المملكة المتحدة، تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة، اليوم، حسب السلطات الصحية.

وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 نوفمبر الماضي.

وباتت المملكة المتحدة، أمس الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية فايزر والمختبر الألماني بيونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3100 حالة وفاة بكوفيد -19 في يوم واحد، ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في الربيع الماضي، في حين أن عدد الأمريكيين الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس قد تجاوز 100 ألف لأول مرة والحالات الجديدة تتخطى 200 ألف يوميًا، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم.

وسجلت السلطات التركية، تسجل 32381 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وكان الاتحاد الأوروبي اقترح في وقت سابق اليوم، التوصل لمعاهدة دولية للتصدي للأوبئة في المستقبل.