البابا: تقنين أوضاع نحو 1600 كنيسة خلال 4 سنوات فقط

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، إنه ليس هناك وثيقة بين الكنيسة المصرية والكاثوليكية في الفاتيكان، حول توحيد المعمودية.

وأضاف "تواضروس" خلال استضافته في برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، "واحد طلع فكرة إن الكنيسة وقعت وثيقة مع الفاتيكان، وبنى على الأكذوبة حكايات وهذا لم يحدث، البابا شنودة زار الفاتيكان سنة 73، وبعدها طلعوا بيان مضى عليه البابا شنودة وبابا الفاتيكان بولس السادس، وبعد 40 سنة زرت الفاتيكان وطلعت البيان لما جالنا مصر بيوصف زيارة بابا الفاتيكان لمصر بس صاحب الأكذوبة لإثبات أكذوبته قال في وثيقة تانية وقعتها في السر وده مش صح ولم يتم توحيد عيد الميلاد".

وواصل "الكنيسة المصرية كنيسة قوية قديمة وأساسها واضحة جدا وتقاليد واضحة وفي بينا وبين الكاثوليك منذ 20 سنة حوارات لاهوتية ونتقابل أسبوع كل سنة ولم نتفق على شيء وبنتناقش احنا وكل الكنائس اخواتنا (السريانية والإثيوبية والإرتيرية والهندية والأرمنية) مع الكنائس الكاثوليكية ولا يوجد لدينا اتفاق.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه خلال 8 سنوات منذ توليه تم إيجاد لوائح تنظم العمل الكنسي وإصدار قانون بناء الكنيسة وكذلك تقنين الكنائس بحيث تم تقنين نحو 1600 كنيسة خلال 4 سنوات، وتم زيادة المجلس الإكليريكي الحالي الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، إلى 6 مجالس 3 منها خارج مصر في أوروبا وأستراليا وأمريكا، وننتظر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الموجود حاليا في مرحلة المناقشة باسم "قانون الأسرة" الذي قدمته الكنائس الثلاثة.