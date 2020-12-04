"الإسكان الاجتماعي": مد مهلة الانتهاء من أوراق متقدمي الشقق لأسبوعين

قال المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن محور منخفضي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، يتيح وحدات سكانية لـ 100 ألف من منخفضي الدخل، ومتوسط الدخل 25 ألف شقة، وسيتم تمديد مهلة رفع الأوراق على الإنترنت إلى أسبوعين إضافيين لمن دخلهم يزيد عن 9 آلاف بحد أقصى 14 ألف جنيه.

وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية “extra news”، أن حدود الدخل للأسرة بالنسبة لمنخفضي الدخل هي 6000 جنيه أما الأعزب فهي 4000 جنيه بحد أقصى وتم رفع الحد الأقصى لمتوسطي الدخل إلى 14 ألف جنيه.

وأوضحت أنه سيتم إتاحة شقق لمختلف الشرائح والكراسات متاحة ولكن سيتم التوسع في الفترات المقبلة في الإعلانات الجديد لتكون المساكن الجديدة في محافظات أخرى خارج القاهرة ولن تقتصر على إسكان داخل المدن الجديدة في القاهرة.

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم تبسيط الأوراق المطلوبة في مشروع الإسكان الاجتماعي، كما تم مراعاة شكاوى المواطنين فيما يتعلق باشتراطات البنوك.

وفي عام 2016، أصدر البنك المركزي شروطا موحدة، بناء على المعوقات التي رصدناها وشكاوى العملاء، تشمل المستندات المطلوبة والضمانات، حتى لا يكون هناك تفاوت في الشروط بين بنك وآخر، وحتى لا يشعر العميل أنه تم توجيهه إلى بنك لا يرغبه، ويرغب في التوجه لبنك آخر أيسر في الشروط، وتم حل تلك الإشكالية.