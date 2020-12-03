"الإسكان": 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في الإعلان الـ14

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي كان به 125 ألف وحدة سكنية، منها 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف لمتوسطي الدخل.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالأمس لرفع الحد الأقصى لدخل متوسطي الدخل لـ14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للأعزب، وهو ما جعل الإعلان يستوعب عددا أكبر من الحاجزين، وهو ما جعل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يقرر مد فترة سحب كراسات متوسطي الدخل واستكمال بيانات محدودي الدخل.

وتابع: "7 ديسمبر سيشهد توقف بيع كراسات محدودي الدخل وسيجرى استكمال البيانات حتى 21 ديسمبر، ولمدة أسبوعين من 7 ديسمبر سيمكن لمتوسطي الدخل شراء الكراسات واستكمال الأوراق، والإقبال كبير جدًا مقارنة بالإعلانات السابقة وجرى بيع 390 ألف كراسة شروط وهناك 240 ألف مواطن سددوا قيمة جدية الحجز، ونحو 50 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وهذه الأرقام تعكس تحسن الحالة الاقتصادية للمواطنين والثقة في الإسكان الحكومي لأنه مقنن ومنظم وبه جودة حياة عالية ومرافق ذكية".