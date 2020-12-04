إصابة طفلين في حادث سير بشمال سيناء

استقبل قسم العناية المركزة بمستشفى العريش وبئر العبد بشمال سيناء، طفلين مصابين بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتهما سيارة ميكروباص بقرية الشهداء بنطاق بئر العبد.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارا بإصابة طفلين بعد تعرضهما للصدم من قبل سيارة ميكروباص كانت تسير فى الاتجاه المعاكس بطريق بئر العبد القنطرة الدولى.

وكان قد تم نقل الطفلين إلى العناية المركزة فى كلا من مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزى.

هذا وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.