هطول أمطار متوسطة على شمال سيناء ولا خوف من السيول

شهدت قرى ومدن شمال سيناء هطول أمطار متوسطة، مع دخول أوقات المساء، اليوم الخميس، في الوقت الذي ساد فيه تكاثر الغيوم بشكل غير مسبوق هذا العام، كما ارتفعت أمواج البحر بالتزامن مع هبوب رياح شمالية باردة على جميع المناطق.

بدورها، أعلنت عمليات المحافظة أنها في حالة انعقاد دائم، بالتنسيق مع مجالس المدن، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ورفح ومناطق وسط سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إن هناك تنسيق مسبق بين مجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي لإزالة وشفط المياه الراكدة التي قد تتسبب فيها الأمطار.

وفي الشيخ زويد، يقوم مجلس المدينة بإنشاء خزان مياه عملاق لحفظ مياه الأمطار التي تتجمع بساحة سوق الثلاثاء، مع العمل على شفط برك المياه من الشوارع الرئيسية.

ولم تعلن حتى هذه اللحظات مجالس المدن بقرى الحسنة ونخل بوسط سيناء، عن تجمع أمطار في الأودية وقمم الجبال، التي قد تتسبب فى حدث سيول، كما أبلغت طوارئ المحافظة بأنها لم تتلق أي شكاوى بهذا الخصوص.