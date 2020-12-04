ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، 5 أشخاص، اليوم، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل كائن بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، كما تم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لقسم شرطة أول سوهاج من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك "هاني. م. ح" 43 عامًا، عامل ويقيم بدائرة القسم.

انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم، وبالفحص جرى ضبط كل من "محمد. ن" 27 عامًا، عامل، "عارف. ج. ع. ا" 27 عامًا، عامل، "ياسر. م. م" 52 عامًا، سباك، "أحمد. م. ع" 29 عامًا، عامل، يقيمون بدائرة القسم و"محمد. م. ا" 29 عامًا، موظف، ويقيم دائرة مركز ساقلته.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بعمق متر تقريباً تنتهي بسرداب من الناحية الشرقية وتم ضبط أداوت الحفر المستخدمة، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.