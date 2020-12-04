سعر الدولار اليوم الجمعة 4-12-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الدولار، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وجاءت البنوك التي تبيع وتشتري الدولار أمس بأعلى سعر، وهو بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهي بركة، والأهلي الكويتي "بيريوس"، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، و"hsbc".

وعلى الجانب الآخر باعت 3 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والعقاري الدولي الدولار بأقل سعر، وهو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وكانت البنوك وشركات الصرافة قد أعلنت أمس، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرش، عقب استقرار دام 15 يومًا على التوالي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي في آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في المصرف المتحد سجل 20.82 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.82 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 20.82 جنيه للشراء و21.01 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل في آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في المصرف المتحد نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.87 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.