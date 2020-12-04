"لو عايز تقدم شكوى".. عناوين وتليفونات فروع شركة الكهرباء في البحيرة

نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في تحقيق عدد من الإنجازات بقطاع وسط البحيرة، لأعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاع.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 8 هندسات، ويبلغ عدد المشتركين به نحو 934271 مشتركا، منهم 230576 بـ"عداد مسبوق الدفع".

وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام التليفونات التابعة لقطاعي وسط وشمال شركة البحيرة، للتواصل مع الفروع التابعة لتقديم الشكاوى والأعطال لتحسين الخدمة للمشتركين.

قطاع وسط البحيرة، يضم:

* هندسة بندر دمنهور شرق

العنوان: شارع 23 يوليو أمام المحكمة.

رقم التليفون: 3318046.

* هندسة بندر دمنهور غرب

- العنوان: شبرا بجوار المدرسة الزخرفية.

- التليفون: 3358536.

* هندسة مركز دمنهور

- العنوان: أبو الريش – دمنهور.

- التليفون: 3305823.

* هندسة إيتاي البارود

- العنوان: شارع بورسعيد - إيتاى البارود غرب.

- التليفون: 3388736.

* هندسة الرحمانية

- العنوان: شارع الشبكة متفرع من شارع جسر النيل.

- التليفون: 2850477.

* هندسة شبراخيت

- العنوان: شارع أحمد عرابي.

- التليفون: 3804868.

* هندسة الدلنجات

- العنوان: شارع الجلاء – بجوار مجلس المدينة.

- التليفون: 3600358.

* هندسة كوم حمادة

- العنوان: شارع بورسعيد.

- التليفون: 3680156

قطاع شمال البحيرة، ويضم:

*هندسة بندر كفر الدوار

- العنوان: شارع المعهد الديني – شرق الحدائق.

- التليفون: 2220977.

* هندسة بندر كفر الدوار غرب

- العنوان: شارع الرزق – كفر الدوار غرب.

- التليفون: 2213317.

* هندسة مركز كفر الدوار

العنوان: بجوار مساكن مجلس المدينة.

التليفون: 2174034.

* هندسة سيدي غازي

- العنوان: الكيلو 10 طريق كفر الدوار - أبو المطامير.

- التليفون: 2594501.

* هندسة أبو حمص غرب

- العنوان: الدراوية – أبو حمص.

- التليفون: 2560102.

*هندسة أبو حمص شرق

- العنوان: عزبة شعبان – أبو حمص.

- التليفون:2565001.

* هندسة حوش عيسى

- العنوان: مدينه حوش عيسى بجوار المحولات.

- التليفون: (2710617 - 2700445).

* هندسة أبو المطامير

- العنوان: شارع إسكندرية أمام المقابر.

- التليفون: 2400148.

* هندسة المحمودية

- العنوان: شارع المحكمة بجوار كوبري النجيلي.

- التليفون: 2500326.

* هندسة رشيد

- العنوان: خلف موقف سيارات رشيد.

- التليفون: 2921999.

* هندسة أدكو

- العنوان: شارع محمد عبده بجوار المطافي.

- التليفون: 2910377.

* هندسة ادفينا

- العنوان: شارع البحر.

- التليفون: 2960466.