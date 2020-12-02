الكهرباء: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لـ عدم تركيب العداد الكودي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن قرار مد التقديم على عدادات الكهرباء الكودية لتلبية احتياجات المواطنين، جاء بعد الإقبال الكبير على التقديم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الممتنعين، سيطبق عليهم القانون، ومحاضر سرقة التيار الكهربي، وسيتحول المحضر إلى النيابة، وممكن تصل الغرامة إلى 100 ألف أو 200 ألف جنيه.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة تحاول تقديم التسهيلات التي يطلبها الجمهور، ووصل عدد الطلبات إلى ما يقارب 950 ألف طلب.

وأوضح "حمزة"، أن الأعداد تشمل العقارات السكانية والتجارية التي يبلغ عددها 2 مليون و200 ألف وحدة، ويزداد الإقبال في الأيام الأخيرة للتقديم، لافتا إلى أن التقديم إلكترونيا بشكل كامل.

ولفت إلى أن أهم شرط للتصالح، هو وجود محضر بالممارسة، الذي يدفع من خلاله الشخص الكهرباء، وسيقوم بتصوير هذا الإيصال لإرفاقه بطلبه الخاص، وكذلك صورة للمباني من الخارج، مع ضرورة أن يكون مدهونا من الخارج، مؤكدا على أن التقديم مجاني بشكل كامل.

وذكر أن التقديم تكون قيمته المادية، نفس قيمة العداد القانوني، ويمكن تقسيط مقايسة العداد على مدار سنتين، دون وجود فوائد مرتفعة.

ونوه بأن المحاسبة على الكهرباء من خلال التصالح، تكون فيها القيمة أضعاف قيمة الاستهلاك الحقيقي، لكن العداد الكودي، يجعل المواطن يدفع استهلاكه الحقيقي فقط.