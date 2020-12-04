إيمي سمير غانم تدعم رامي رضوان بعد إصابته بـ"كورونا" بصورة ودعاء

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على دعم الإعلامي رامى رضوان زوج شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، بعد إعلانه أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتمنت له الشفاء.

ونشرت إيمي، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" خلال خاصية "إستوري"، صورة الإعلامي رامي رضوان، معلقة: "ربنا يحفظك يا رامي".

وعلمت "الوطن "من مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، أن العائلة عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان الاعلامي رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

يشار إلى أسرة الفنان سمير غانم تحرص بشكل دائم على عدم التواجد في التجمعات منذ بداية جائحة كورونا الأولى، ولم تتواجد إلا الفنانة دلال عبد العزيز في عزاء أصدقائها المقربين، وأبرزهم الراحلة رجاء الجداوي، لكنها كانت تحرص دائما على ارتداء الكمامة والفيس شيلد.

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، أيضا على ارتداء الكمامة في أي تجمع، حيث ظهرت مؤخرا خلال العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" لزوجها حسن الرداد، وكانت ترتدي الكمامة، والأمر نفسه، مع الفنان سمير غانم، الذي حرص على الابتعاد عن الظهور خلال الحفلات أو المناسبات الفنية خوفا من كورونا.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ كتب عبر "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان: "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله، لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة، إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده".

وتابع: "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".