أسرة سمير غانم تعزل نفسها أسبوعين عقب إصابة رامي رضوان بكورونا

علمت "الوطن "من مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، أن العائلة عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان الاعلامي رامي رضوان، زوج الفنانه دنيا سمير غانم، الذي أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن رامي حالته مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

جدير بالذكر، أن أسرة الفنان سمير غانم تحرص بشكل دائم على عدم التواجد في التجمعات منذ بداية جائحة كورونا الأولى، ولم تتواجد إلا الفنانة دلال عبد العزيز في عزاء أصدقائها المقربين، وأبرزهم الراحلة رجاء الجداوي، لكنها كانت تحرص دائما على ارتداء الكمامة والفيس شيلد.

وأيضا حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على ارتداء الكمامة في أي تجمعـ حيث ظهرت مؤخرا خلال العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" لزوجها حسن الرداد، وكانت ترتدي الكمامة.

والأمر نفسه، مع الفنان سمير غانم، الذي حرص على الابتعاد عن الظهور خلال الحفلات او المناسبات الفنية خوفا من كورونا.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رضوان، وقال رضوان، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان، "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده".

وتابع رضوان، "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".