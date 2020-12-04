لعدم وقوع كوارث.. نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من النصائح والإرشادات التي تساعد المواطن في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الخاصة به وكذلك لسلامة أسرتك وأولادك وممتلكاتك من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تتسبب في حدوث حرائق أو انفجارات أو وفاة ومنها..

نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.

-احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادٍ مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، ما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.

-التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.

- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمس هيكله المعدني، بالأخص المكواة الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.

- يراعى عند استخدام مروحة الشفط إزالة الدهون المتراكمة عليها وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم.

- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصقا يؤكد أنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

نصائح عامة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل

- الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها ولتفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس من الجزء الزجاجي.

- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.

- احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.

- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملاءمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها لأن عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

- احرص على عدم ثني سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك، عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عملية السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيدة عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.

- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.