أسباب حظر البناء داخل مناطق بالقاهرة والجيزة.. منها "التكدس والكثافة"

كشف مصدر مسؤول أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن وقف البناء في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة نظرا لتكدسها والكثافة السكانية بها وطبيعة المنطقة ومساحة الشوارع بها وعدم السماح بالضغط على المرافق والخدمات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن هناك توصيات بوقف البناء مؤقتا داخل بعض المناطق بأحياء القاهرة والجيزة من أجل الصالح العام وللحفاظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري والجمالي للموقع والحد من التكدس، حيث شملت المواقع التي تم التوصية بحظرالبناء فيها بعض المناطق داخل أحياء مثل شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة ومنشأة ناصر والمعادي وروض الفرج وشبرا والساحل ومصر القديمة والمرج والمطرية.

وأشار إلى وجود مناطق مقترح حظر البناء فيها داخل محافظة الجيزة ومنها مناطق داخل حي بولاق الدكرور وأرض اللواء وميت عقبة والدقي وبعض المناطق داخل العمرانية والهرم وجزر محمد والدهب وجنوب الجيزة.

كما أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن اشتراطات البناء في الوقت الحالي تخضع لمناقشات وتعديلات من قبل المحافظين في الـ27 محافظة؛ إذ يطلعون عليها ويدونون ملاحظاتهم، وبعدها يتم عقد حلقة نقاشية داخل وزارة الإسكان، للاتفاق على المسودة النهائية للاشتراطات الجديدة، لإقرارها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وتابعت، أنه سيكون هناك مراجعة للرخص التي صدرت قبل قرار وقف البناء، في يونيو الماضي، فيما يتعلق بعدد أدواء البناء للعقار المقرر بناءه؛ إذ سيكون هناك تحديد بعدد أدوار العقار لكل حى في كل محافظة.

وأضافت "لاحقا هيكون كل شارع له مواصفات بناء مختلفة، حسب عرض الشارع، عشان العقار يبقى له تهوية مناسبة، ويسمح بدخول الشمس"، مشيرا إلى أن كل حي سكني سيكون له مواصفات بناء خاصة.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة للبناء التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.