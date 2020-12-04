نائب محافظ القاهرة: انتهاء أعمال إزالة سوق الجمعة القديم

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء أعمال إزالة سوق التونسي القديم بالكامل، الشهير بـ"سوق الجمعة، بنطاق حي الخليفة، ووجهت بضرورة إزالة أب مخالفات مترتبة على أعمال الإزالة وتمهيد الطرق، وأيضا متابعة حالة النظافة، ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديد؛ للتيسير على المواطنين، وسهولة وصولهم له، وتشجيعهم على الإقبال عليه، كما كان في السابق، لدعم الباعة المنقولين له.

وأشارت نائب المحافظ، إلى تفقدها بشكل مستمر لأعمال إخلاء موقع السوق القديم، ومتابعة نقل الباعة للسوق الجديد، في إطار تطوير المنطقة والقضاء على الأسواق العشوائية، وإقامة أسواق حضارية مجهزة، وبها كل وسائل الحماية.

وأوضحت جيهان عبدالمنعم، أن السوق الجديد بنطاق حي البساتين، يبعد نحو كيلو مترا عن موقع السوق القديم، لتشجيع المواطنين على التردد على السوق، مؤكدة أن التجار رفضوا في السابق كل محاولات نقلهم إلى سوق 15 مايو بحلوان؛ نظرا لأن الباعة بالسوق القديم يتواجدون منذ أكثر من 20 عاما، ورفضو الانتقال إلى مكان آخر، ويرجع تصميمهم إلى عدم تقبلهم للفكرة، بسبب طرح المسؤولين للفكرة في السابق بشكل غير مرضي لهم، واختيارهم لأماكن غير ملائمة لتجارتهم، سواء من ناحية تصميمات المكان أو مسافته البعيدة عن زبائنهم.

ونوهت نائب المحافظ إلى أن الاعمال ما زالت مستمرة، للوصول إلى إضافة طابع جمالي وحضاري وراقي، وللوصول أيضا إلى تنفيذ الخطة القومية لنقلة حضارية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن السوق الذي أزيل كان يقع على مساحة شاسعة؛ إذ تتوسطها 3 شوارع رئيسية، يمتد طولها لحوالي 2000 متر، وعرض مماثل تبدأ من كوبري التونسي، حتى خلف مجزر البساتين الآلي، وداخل مقابر التونسي، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر باحتمال وقوع كارثة في أي وقت، فى حال نشوب حريق بالمنطقة، نظرا لتلاصق العشش والمواد شديدة الاشتعال بالمنطقة، ولهذه الأسباب كان يستلزم ازالته لإجراء أعمال تطوير، حفاظا على سلامة المواطنين.