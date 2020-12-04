خيري بشارة ينشر صور نادرة لكواليس فيلم "يوم مر ويوم حلو" لـ فاتن حمامة

نشر المخرج خيري بشارة عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" مجموعة من الصور النادرة لكواليس تصوير فيلم "يوم مر ويوم حلو" من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وقد لاقت الصور انتشارا سريعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد فيلم "يوم مر ويوم حلو" هو الفيلم الرابع في مشوار المخرج السينمائي خيري بشارة، وعرض الفيلم عام 1988 قصة وسيناريو وحوار فايز غالي وشارك بالفكرة والتأليف خيري بشارة، وكتب أغنيات الفيلم الشاعر أحمد فؤاد نجم.

وحصدت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان قرطاج عن تجسيدها لشخصية "عائشة" خلال أحداث الفيلم، وضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين منهم "عبلة كامل، محمود الجندي، محمد منير، سيمون، حنان يوسف، جالا فهمي وعلاء عوض".

وسرد الفيلم قصة سيدة تدعى عائشة وهي أرملة توفى زوجها وترك لها خمسة أبناء، هم سناء وسعاد ولمياء وأسماء والصغير نور، الابنة الكبرى سناء تزوجت عرابي النجار وأقاموا بمنزل العائلة المتواضع، وأصبح يتصرف كأنه صاحب البيت، وتحاول بقية اﻷخوات إيجاد طرقهن في الحياة.

وعلى جانب آخر كان قد كشف المخرج أمير رمسيس لـ"الوطن"، عن وجود خيري بشارة كضيف شرف خلال أحداث فيلم "حظر تجول" والذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، في أكثر من مشهد، تمتع بخفة الظل، كما يوجد أيضا أحمد حاتم في العمل كضيف شرف.

ويعتبر ذلك العمل عودة للمخرج خيري بشارة، بعد عامين من الغياب كممثل، فآخر أعماله كممثل فيلم "بلاش تبوسني" بشخصيته الحقيقية، كما شارك بعدها بفيلم قصير بعنوان "الحد الساعة 5"، ويشاركه البطولة أيتن أمين وصدقي فخر وهديل حسن.

وشارك خيري بشارة، في حوالي ما يقارب الـ24 عمل كممثل أبرزهم "بنات وسط البلد، أحلى الأوقات، أحلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم" وغيرها من الأعمال الفنية.