روسيا تسجل 27 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 27 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 2 مليون و402 ألفا و979 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، في بيان له، اليوم، أن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة روسية، من أصل 85 مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 569 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 42 ألفا و176 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6868 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ3694 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1223 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الروسي أن 28 ألفا و901 شخصا تماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و888 ألفا و752 شخصا.