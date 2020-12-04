صور.. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد مسجد الأمير سنان، بقرية ديروط الشريف، التابعة لمركز ديروط، الذي أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

وعقب ذلك، أدى وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط ومرافقوهم من القيادات، شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط جموع المصلين من أبناء قرية ديروط الشريف، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات، ونقلت شعائر الصلاة على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصري.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد، وتحدث خلالها عن "مفهوم العرض والشرف" قائلا: إن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، وقد أمرنا النبي صلي الله عليه وسلك بحفظ الأعراض؛ إذ قال في خطبة الوداع يوم عرفة: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، كما حرم الإسلام الغيبة والنميمة، محافظة على العرض؛ لأن الإنسان إذا اغتاب أخاه المسلم فقد انتهك عرضه، فهذه المبادئ من أهم الوسائل في حماية المجتمع من مظاهر الفواحش.

وأكد "جمعة" أن حماية الأعراض هي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، والرسالة الخاتمة، وأن غاية أمرها مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم، ودفع ما يضرهم، مشيرا إلى أن شريعة الإسلام تضع كل هذه الضمانات التي تحفظ للإنسان عرضه وشرفه، فجدير بنا أن نتمسك بالإسلام قولا وعملا، عبادة وخُلقًا، عقيدةً وشريعة.

وعقب الانتهاء من الصلاة، قدم الدكتور مختار جمعة واللواء عصام سعد، التهنئة للمواطنين بمناسبة افتتاح المسجد، وقدما الشكر لكل من ساهم في إحلاله وتجديده.

وثمن المحافظ مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية، لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة، داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة إسلامية تثقيفية، تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسي وسطية الإسلام السمحة، لافتًا إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع، والوقوف معا يدا واحدة.

وأشاد "سعد" بموضوع خطبة الجمعة، مؤكدا أننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات، التي تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاقنا الكريمة.

كما أشاد اللواء عصام سعد بوعي أبناء المحافظة في مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، مؤكدا أهمية تطبيق الاشتراطات الوقائية كافة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال إحلال وتجديد مسجد سنان، بلغت تكلفتها 15 مليون جنيها، بالجهود الذاتية ودعم وزارة الأوقاف، وأقيم على مساحة 1200 متر، لافتا إلى افتتاح 7 مساجد بالمحافظة اليوم، و60 خلال 3 أشهر.