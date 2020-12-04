يفتتح مسجدين بديروط.. وزير الأوقاف يصل أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إطار زيارته للمحافظة، التي تستغرق يومين، لافتاح مسجدين بديروط، بحضور العميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

ويستهل وزير الأوقاف زيارته للمحافظة، بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف، ويلقي خطبة الجمعة من المسجد، والتي تنقل على الهواء مباشرة في التليفزيون المصري، يعقبها افتتاح مسجد اليوسفي بمدينة ديروط.