اليوم.. وزير الأوقاف في أسيوط لافتتاح ثلاثة مساجد بديروط

يزور اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف محافظة اسيوط .فى زيارة للمحافظة تستغرق يومين وذلك لإفتتاح مسجدين ووعقد لقاء مع قيادات الدعوة الدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة

قال مصدر بأوقاف أسيوط، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يجري زيارة للمحافظة، اليوم، تبدأ بمركز ديروط لافتتاح مسجد "الأمير سنان" وآداء صلاة الجمعة ثم افتتاح مسجد "اليوسفي" بذات المدينة، لافتًا إلى أن المديرية ستفتتح 27 مسجدا ضمن جهود الوزارة لعمارة بيوت الله.

وأضاف أن المنطقة الجنوبية بأسيوط ستعقد لقاءًا مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والإنتماء الوطني، ويستكمل الوزير زيارته السبت 5 ديسمبر بلقاء المحافظ في العاشرة صباحا إلى جانب عقد لقاء مع قيادات الدعوة والأقباط بالمحافظة .