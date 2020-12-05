لو عايز تدريب.. أسعار اشتراكات السباحة في النوادي ومراكز الشباب

يحرص الكثير من محبي ممارسة الأنشطة الرياضية على الاشتراك في النوادي ومراكز الشباب المختلفة في عدد من الألعاب، وذلك لممارستها باستمرار والتمكن منها لدرجة تجعل المتدرب لديه خبرة تمكنه من الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية.

وتعد رياضة السباحة من أهم الرياضات التي يحرص الكثيرون على إتقانها، كما أنها تعد من أبرز الرياضات التي يحرص أولياء الأمور على اشتراك ابناءهم في إحدى الأكاديميات المتخصصة بها لإتقانها

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الاشتراكات الشهرية لحمامات السباحة في مراكز الشباب، كالتالي:

منتزه الحلمية

يحرص نادي منتزة الحلمية على التعاون مع إحدى الأكاديميات الكبرى لتعليم السباحة للأطفال، وحدد نادي منتزة الحلمية أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 350 جنيهًا لجميع أيام الأسبوع، بنظام 8 حصص في الشهر، بواقع حصتين في الإسبوع.

مركز شباب أرض اللواء

تعد رياضة السباحة من أبرز الرياضات التي يحرص المركز على تنظيم دورات تدريبية بها، وحدد مركز شباب أرض اللواء أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 250 جنيهًا لجميع أيام الأسبوع.

مركز شباب الجزيرة

يوفر مركز شباب الجزيرة تدريبات السباحة للمشتركين، كما حدد مركز شباب الجزيرة أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 300 جنيه لغير الأعضاء، و150 جنيهًا للأعضاء.

مركز شباب روض الفرج

وحدد مركز شباب روض الفرج أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 330 جنيهًا لأيام الجمعة والسبت والاثنين، ونفس المبلغ لغير الأعضاء، و280 جنيهًا ليومي الأحد والأربعاء.