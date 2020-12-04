تدريب 25 موظفًا بشمال سيناء على "التميز الإداري والإبداع المؤسسي"

نظم مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء، برئاسة العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، رئيس مجلس إدارة المركز، دورة تدريبية حول "التميز الإداري والإبداع المؤسسي"، للعاملين في القطاع الحكومي.

وأكد عبدالمنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، أن الدورة استهدفت 25 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.

من جهته، أكد معد ومقدم الدورة، أيمن علوي، خبير التنمية البشرية، أنها تأتي في إطار تنفيذ سلسلة برامج تنمية الموارد البشرية لموظفي الجهاز الإداري، داخل ديوان عام المحافظ ومجالس المدن والوحدات التابعة لها، لتنمية وتحسين مستوى أداء الموظفين في تقديم الخدمات الحكومية الخاصة بالجمهور.

وأضاف "علوي" أن الدورة استمرت 5 أيام متتالية؛ إذ درب الموظفين على أهم المفاهيم الأساسية للتميز والإبداع ودورها في التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، والمتمثلة في إتقان وتنفيذ الخطوات العملية والعلمية، لتطبيق نموذج التميز المناسب والمعد خصيصا للمؤسسة، من خلال الاستفادة من النماذج العالمية السابقة التمكين من استخدام أفضل الأساليب والمنهجيات العلمية والعملية الحديثة التي ستساعد في تطوير القدرات الإبداعية أو قدرات المرؤوسين.

وأشار خبير التنمية البشرية، إلي أنه بجانب المادة العلمية عقدت عدة ورش عمل للوصول إلى النتائج المستهدفة، وهي التعامل بأكثر فعالية وكفاءة مع المشاكل الإدارية بالمؤسسة، والتعامل مع الأنواع المختلفة من معوقات الإبداع بقدرة أعلى، وإقناع الرؤساء والمرؤوسين بمبادرات التميز والإبداع، واكتشاف القدرات والمهارات الذاتية الإبداعية واستغلالها بكفاءة وفاعلية، والقدرة على قيادة مبادرات التميز والإبداع.

ولفت أيمن علوي إلى أنه في نهاية الدورة، تسلم المتدربين شهادات معتمدة من مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة.