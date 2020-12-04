آخرهم فوزي فتى.. 3 حالات وفاة في دور الانعقاد السادس بمجلس النواب

نعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وبوفاة النائب "فتى "، يصبح عدد النواب الذين رحلوا عن دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول 3 نواب وهم منى منير ومحمد سعد تمراز وفوزى فتى، فيما يقترب إجمالي النواب الذين غيبهم الموت فى الفصل التشريعى الأول لنحو 19 نائبا.

ووفقا للقانون، تصبح مقاعد النواب الثلاثة الذين رحلوا من عالمنا شاغرة، في المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، بموجب المادة 25 من قانون مجلس النواب، وتنص "على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالا لمدة عضوية سلفه".

ويعلن مجلس النواب فى جلسته البرلمانية المزمع عقدها في 15 ديسمبر المقبل، بموجب اللائحة الداخلية له، نص الرسالتين التى سيرسلها وزير الداخلية لرئيس المجلس لإبلاغه بوفاة العضوين.

وشهد دور الانعقاد الخامس وفاة 8 نواب، هم: محمد بدوي دسوقي، وسعيد العبودي، وأحمد شمروخ، وعلي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض اللعين، وأحمد عبدالتواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، والعضو عن قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض، والسيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بالسبب ذاته.

ويعد النائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق أبرز النواب الراحلين في الفصل التشريعي الأول، وكذلك النائبة أميرة رفعت، عضو المجلس عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، في 9 أكتوبر 2016، بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، في أثناء ذهابها برفقة أبنائها لحضور احتفالية 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، بجانب 4 نواب آخرين.