الدفاع الروسية: نخطط لتسلم 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا ديسمبر الجاري

قال نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، إن الوزارة تخطط لتلقي 100 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الجاري.

وأضاف إيفانوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، "وفقا لتعليمات وزير الدفاع الروسي، كثفت القوات المسلحة الروسية عملها على التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن المخطط تلقي 100 ألف جرعة أخرى من اللقاح في ديسمبر الحالي".

وتابع: "لقد تم تشكيل أكثر من 300 فريق تطعيم على أساس التنظيمات والوحدات الطبية العسكرية"، مشددا على أن هذا سيسمح برفع عدد العسكريين الذين يتم تطعيمهم إلى 5 آلاف يوميا. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل عبر توفير اللقاح في المقام الأول للمواطنين الأكثر عرضة للخطر .

يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا سيصل قريبًا إلى مليوني جرعة، مما سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا .