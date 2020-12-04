كشف طبي وعلاج مجاني بقافلة جامعة المنيا في قرية "كوم اللوفي"

استخدمت قافلة جامعة المنيا بقرية "كوم اللوفي" التابعة لمركز سمالوط، "7" أجهزة حديثة للكشف ومناظرة حالات الرمد، ضمن القافلة المتكاملة التي أطلقتها الجامعة لتقديم خدمات طبية متكاملة لخدمة أهالي القرى المحرومة في التخصصات المختلفة وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية لسيدات القرية، والكشف الطبي البيطري لجميع الفصائل الحيوانية والطيور.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريح له، اليوم، إن الجامعة حريصة على خدمة أهالي المحافظة في القري المحرومة من الخدمات، لتستكمل الدور الخدمي والمجتمعي التي تتكاتف أنظمة الدولة لتقديمه للأهالي، عبر تنظيم القوافل المتكاملة التي تضم أساتذة جامعيين ومتخصصين من كليات (الطب البشري، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض، والتربية النوعية)، بإجمالي عدد 50 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة، وأطباء وإداريين.

وأضاف الدكتور "محمد جلال" نائب رئيس الجامعة، أن القافلة وقعت الكشف على 420 حالة مرضية في 10 تخصصات، مع توفير أجهزة حديثة للكشف على أمراض الرمد وهي: "جهاز مصباح فحص الجزء الأمامي للعين، وعدسة فحص قاع العين، وجهاز قياس ضغط العين، وجهاز قياس انكسار العين وتحدب القرنية، وجهاز قياس درجة الجحود، واختبار عمى الألوان، وجهاز فحص قاع العين"؛ لتشخيص حالات (المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وسحابة القرنية، وضعف النظر)، إلى جانب تخصيص أماكن كـ"صيدليات"؛ لصرف الأدوية للمرضي خلال فترة تواجد القافلة، بالإضافة إلى تنظيم بعض الندوات والمحاضرات التثقيفية عن "الصحة العامة"، و"صحة المرأة والطفل"، و"كيفية الوقاية من فيروس كورونا"، و"النظافة الشخصية".

ولفت الدكتور إيهاب رفعت، منسق عام قوافل جامعة المنيا، إلى عقد ورش تدريبية لكلية التربية النوعية بالمدرسة الابتدائية بالقرية حول "الأشغال اليدوية"، مستهدف طلاب المدرسة ومعلماتها، مضيفاً أن القافلة اهتمت في مجال الطب البيطري بتقديم الكشف المجاني وصرف العلاج لـ 20حالة من الخيول والماشية والطيور.