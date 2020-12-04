مالك المركب اللبناني المختطف: الإفراج عن أفراد الطاقم قريبا

قال "عدنان الكت" مالك المركب اللبناني المختطف طاقمه من قبل قراصنة نيجيريين في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، إن جهود التفاوض مستمرة مع الخاطفين وسيتم الإفراج عن الشباب المختطف خلال أيام.

واضاف أن القراصنة اختطفوا 10 أفراد من طاقم المركب ورحلوا لمقايضتهم بمبالغ مالية، كما تركوا 2 من أفراد الطاقم من دولة الكاميرون على متن المركب ليبلغونا بخبر الاختطاف حيث إن عدد الطاقم 12 فردا.

وأضافت "شروق شوقي" شقيقة الضابط المختطف "سعد": "تواصلت معنا السفارة المصرية وقالت لنا إن أفراد طاقم المركب بخير وإن السفارة تعمل على قدم وساق لحل الأزمة".

وتروى شروق شوقي شقيقة سعد شوقي سعد 28 عاما ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن" قائلة: "شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "ميلان" اللبناني المملوك لعدنان الكت، حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف العام، حيث خرج شقيقي الذي ما زال عريسا جديدا ساعيا إلى رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء قبل الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا، حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئننا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون، فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة".

وتابعت شروق: "حينما جاء يوم السبت الماضي ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومان فقط فتواصلنا مع عدنان مالك المركب الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف".

وفي وقت سابق قال عدنان الكت مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، أجريت مفاوضات اليوم، بين مستأجر المركب والقراصنة مختطفي الطاقم، أسفرت عن خفض مبلغ الفدية من مليون ونصف الدولار، إلى مليون دولار.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المفاوضات ما زالت جارية، من أجل الإفراج عن طاقم المركب المختطف.

وأوضح الكت في تصريحات سابقة، أن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف المليون الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين متابعا المركب مؤجرة لصالح تافو لورانس كاميروني الجنسية.

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفون حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.

ووفقا لما أعلنته الخارجية المصرية في بيان صادر عنها فقد تواصلت وزارة الخارجية على الفور مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كل المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كل السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.

هذا، وتواصل وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا في أبوجا، الاتصالات والمتابعة على مدار الساعة مع كل الجهات المعنية النيجيرية لضمان سلامة المواطنين المصريين والعمل على تأمين الإفراج عنهما.تجدر الإشارة إلى أنه قد علمت السفارة أن الحادث وقع على بعد 15 ميلا بحريا تقريبا قبالة سواحل ولاية باليسيا جنوب نيجيريا، حيث إن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

كان قراصنة من دولة نيجيريا قد اختطفوا 10 من أفراد طاقم مركب لبناني مملوك لعدنان الكت ومن بين الـ10 مختطفين ضابط ثاني ومهندس بحري، تخرجا من الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية، كما أن قائد المركب القبطان بلال ريداني لبناني الجنسية .