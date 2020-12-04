15 خطوة لتقليل استهلاكك من الكهرباء: اضمن فاتورتك بمبلغ قليل

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 16 نصيحة تساعد على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على عدم ارتفاع قيمة الفاتورة، بعد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، التى أعلنتها الوزارة، موضحة أن أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه حسب كل شريحة.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا وعدم إنارة المصابيح.

- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

- فتح النوافذ للسماح للهواء بالدخول بدلًا من المكيف.

- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

- استبدال الترانس المغناطيسى للمبات الفلورسنت بآخر إلكترونى، لتوفير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسى.

- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة، واستخدام الإضاءة الموجهة بدلًا من الإضاءة العامة.

- الحرص عند شراء التكييف، على أن يكون من النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد.

- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيل التكييف، لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

- ملء الغسالة بالثياب جيدا، لتقليل عدد مرات التشغيل.

- التأكد من عدم ترك السخان الكهربائى متصلا بالطاقة الكهربائية حتى لو لم يتم استخدامه.

- ضبط درجة حرارة السخان الكهربائى، بحيث لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

- إغلاق شاشة جهاز الكمبيوتر عند تنزيل أو تحميل ملفات كبيرة تحتاج لوقت طويل.

- الحرص على عدم تكرار فتح الثلاجة والديب فريزر على مدار اليوم، ووضعهما بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البوتاجاز.

- فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حال السفر الطويل.