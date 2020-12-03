تقسيط متأخرات الكهرباء للقطاع السياحي بجنوب سيناء 4 سنوات بدون فوائد

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مشكلات رجال الأعمال والمستثمرين الخاصة بالكهرباء نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحضر الاجتماع المحاسب علي خلاف عضو مجلس إدارة الشركة، والمحاسبة فاطمة السباعي، رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة لشمال وجنوب سيناء، وجيفارا الجافي، رئيس غرفة السياحة بشرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة، وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين و مالكي الفنادق بشرم الشيخ.

وعرض رجال الأعمال والمستثمرين خلال الاجتماع، مشكلاتهم التي تتمثل في تعثر دفع مستحقات الكهرباء بشقيها، المتأخرات والاستهلاكات الجديدة، تزامنًا مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء التي بدأت من 1 مارس الماضي، والتي من المقرر أن تنتهي 30 ديسمبر الجاري، والتي جرى اتخاذها ضمن تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء لها مواقف داعمة للقطاع السياحي بالمحافظة منذ عام 2015، إضافة إلى الاستجابة السريعة لتوفير كافة الاحتياجات خلال في عقد المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يمر بأزمة عالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وحرص المستثمرين على عدم الاستغناء عن العمالة في القطاع السياحي، لذا يجب دعمهم حتى نمر بسلام من هذه المرحلة التي تمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

ومن جانبه قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ساهمت في دعم القطاع السياحي بجنوب سيناء على مدار 6 سنوات مضت، معلنًا منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي لمدة أربعة سنوات، اعتبارًا من 1 يناير المقبل و تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وبدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية.

كما قرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري تسهيلًا على المستثمرين، ودعمًا للقطاع السياحي بالمحافظة، واستجابة لمطالب محافظ جنوب سيناء والمستثمرين.