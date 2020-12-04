"كباري ومعدات" بتكلفة 11 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف في سيوة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي فى واحة سيوة، يجري بالتعاون بين محافظة مطروح وزارة الرى والموارد المائية من خلال حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى ببعض المناطق بسيوة، ووضع حلول واقعية، مع المتابعة المستمرة على أرض الواقع من جميع الجهات المعنية.

وفي السياق، تفقد العميد عصام عبد الغني، رئيس مدينة سيوة، مصرف "أنصراني" بسيوة، ومصرف المحيط الغربى والمصرف الموازي للكثبان والمناطق المستصلحة، جنوب بركة سيوة، اليوم، رافقه المهندس حسين السنيني، ممنسق مبادرة حياة كريمة بمطروح والمهندس على محي الدين مدير عام الصرف الزراعي ومحمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى،

وقال المهندس حسين السنيني، إنه جرى وضع مقترح يشمل إعادة استخدام المياه من مصرف "انصراني" ومصرف المحيط الغربي لري الأراضي بمنطقة "تن تاكل" ومنطقة الكثبان جنوب بركة سيوة، من خلال إجراء أعمال تدبيش ، بالإضافة إلى إنشاء عدد ٣ كوبرى مفتوح وعدد ٢ خزان تجميع المياه بطرد الوحدات لرفع المياه إلى هذه المناطق، كما سيتم توريد وحدات رفع ديزل بعدد ٦ وحدات تصرف. وأضاف إن التكلفة التقديرية لشراء وحدات الرفع 5 ملايين جنيه وخزانات ومراوي بتكلفة مليوني جنيه، وقنطرة حجز وعدد 3 كباري مفتوحة بتكلفة حوالى 3 ملايين جنيه، وأعمال ترابية وتدبيش بحوالى مليون جنيه، بإجمالى تكلفة إنشاءات ومعدات تبلغ ١١ مليون جنيه وذلك بتمويل من برنامج حياه كريمة فى قرى المراقى وبهى الدين.