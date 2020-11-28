رئيس جهاز "تحسين الأراضي" يبحث مطالب أهالي سيوة

أجرى السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، يرافقه حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي زيارة إلى سيوة، والتقيا العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة.

جاء ذلك انطلاقًا من زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبوع الماضي إلى محافظة مطروح، وفي استجابة سريعة لاجتماعه مع عمد وعواقل سيوة، والذي وعد خلاله بحل المشكلات الزراعية التي تواجه مواطني سيوة.

واستعرض الشيخ عمر راجح، ممثلًا عن أهالي سيوة تطلعات أبناء الواحة والتي منها إدخال نظام الري المطور والحديث لترشيد استهلاك المياه بما يتناسب وطبيعة الأرض.

وقال حماد، إنَّه سوف يتمّ تلبية مطالب أهالي سيوة وفقًا لتوجيهات وزير الزراعة بالعمل على توفير الميكنة الزراعية وتطوير منظومة الري بها، وأيضًا توفير الجبس الزرعي 500 طن كمرحله أولى لواحة سيوة، وتزويدها بحفارين من الحجم الصغير لتطهير المصارف الفرعية.

وتفقد رئيس جهاز تحسين الأراضي تفقد منطقة أرض القبائل بعين زهرة بقرية أبو شروف لبحث سبل تعظيم مشروع استصلاح الأراضي بالقرية في المرحلة المقبلة، كما تفقد أيضًا أرض منطقة أم هويميل بطريق الجارة كأحد المشروعات التي سيتمّ تأهيلها للتوزيع على شباب الواحة.

وأكّد أنَّه سوف يتمّ التنسيق مع وزارة الري في بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

حضر اللقاء، الشيخ فتحي الكيلاني والمهندس أحمد خليل مدير الإدارة الزراعية والدكتور عاطف عبدالراضي رئيس محطة بحوث سيوة، والمهندس يوسف مسلم مدير وحدة تحسين الأراضي بمطروح، المهندس عاطف الشاذلي مدير عام المكتب الفني.