خطوات ضبط درجة حرارة السخان للتحكم في استهلاكك دون التأثير على الفاتورة

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن للتحكم فى استهلاك سخان المياه الكهربائي دون أن يؤثر على الفاتورة.

خطوات التحكم في الاستهلاك

ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

أسعار شرائح الكهرباء لاستخدام المنزلي للعام المالي 2020/2021 والتى تم تطبيقها بدأ من شهر يوليو الماضي "فاتورة اغسطس"

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات " 38 قرشا بدلا من 30 قرشا "

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات " 48 قرشا بدلا 40 قرشا "

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات " 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا "

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات " 118 قرشا بدلا من 100 قرش "

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كليو وات " 140 قرشا"

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 118 قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"