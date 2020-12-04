65 مليون إصابة بـ"كوفيد-19".. تداعيات كورونا تدفع مليار شخص للفقر المدقع

تتواصل تداعيات فيروس كورونا المستجد على المدى الطويل، والتي تهدد برفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أكثر من المليار شخص حول العالم بحلول عام 2030، وذلك وفقا لهيئة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى إن "80% من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كوفيد ستستمر في الوجود لمدة 10 سنوات بسبب تراجع الإنتاجية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي عالميا إلى أكثر من 65 مليون حالة، من بينها مليون و513 ألف وفاة، وفقا لما نشره موقع "وورلد ميتر"، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية في آخر 24 ساعة، معدل قياسيا في الإصابات اليومية تجاوز 218 ألف إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ تفشي فيروس كورونا على أرضها.

ويتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العمل على خطة مكافحة "كوفيد -19"، حيث قال إنه "سيطلب من الأمريكيين لبس الكمامة خلال الـ100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، كما طلب من آنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا.

وقال ألبرت بورلا، رئيس شركة "فايزر" الأمريكية، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.ومنحت الحكومة البريطانية حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها الشركة الأمريكية على خلفية لقاح كورونا، ورفض رئيس فرع الشركة الأمريكية في لندن، ذكر سبب احتياج "فايزر" إلى هذه الحماية، مضيفة أن "هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في جميع أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل"، وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي روسيا، أوضحت وزارة الصناعة أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك في"، سيصل قريبا إلى مليوني جرعة وهذا سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.