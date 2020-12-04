الزراعة: مصر تشارك في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي 

بناء على تكليف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزراء من 11 دولة ونواب وزراء ممثلين لباقي الدول الأعضاء، حيث سبق هذا الاجتماع اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين يوم أمس الأربعاء 2 ديسمبر، ويذكر أن هذه المنظمة قد أنشئت خلال الاجتماع الأربعين لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي والذي عقد في كوناكري عاصمة غنيا عام 2013 وتهدف المنظمة التي تضم في عضويتها حتى الآن 34 دولة إسلامية إلى تعزيز العلاقات الزراعية بين الدول الأعضاء وضمان الأمن الغذائي لمواطني تلك الدول.

وقال موسى إن الاجتماع ناقش أجندة العمل والتي جاء على رأسها مقترح إنشاء مراكز للتميز بالدول الأعضاء وكذلك إنشاء مخازن لتخزين السلع الإستراتيجية الزراعية والغذائية ضمانا لتوفيرها بأسعار ملائمة في مواجهة أي مخاطر تواجه إمداد الغذاء في تلك الدول لمواجهة الكوارث والظروف غير العادية، فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ الأصول الوراثية لصالح الدول الأعضاء ودعم التدريب وبناء القدرات في البحث العلمي وتشجيع الاستثمار الزراعي حيث أكدت مصر على دعم هذه الأفكار بعد مزيد من الدراسة ووضع آليه محددة لتنفيذ ذلك بحيث تعود بالفائدة على الدول الأعضاء واقترح ممثل مصر في الاجتماع الوزاري انشاء لجنة فنية ممثلة لوضع تصور شامل لإنشاء مثل هذه المراكز وإنشاء صندوق لتمويل إنشاء تلك المشروعات بالإضافة إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية كبنك التنمية الإسلامي والبنك الإفريقي والبنك الدولي كما طلبت مصر أيضا تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية بين الدول الأعضاء للمنظمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة كل العوائق الفنية التي تعوق تصدير المنتجات الزراعية وتدريب العاملين بالحجر الزراعي في مجال الصحة والصحة النباتية.

هذا ويذكر أن هذه المنظمة تعتبر من أكبر المنظمات الدولية بالأمم المتحدة حيث أنشئت منذ ثلاثة أعوام بهدف ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء كما أن المقر الدائم لهذه المنظمة يقع بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

وأضاف موسى أن السيد يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي رحب باقتراح مصر وأكد أنه سيتم أخذ هذه الاقتراحات محل الاعتبار وأن إنشاء لجنة فنية ممثلة من الدول الأعضاء لمراجعة البروتوكول وآلية تنفيذه هي فكرة جديرة بالدراسة وسيتم إدراج مثل هذه المقترحات بالبيان الصادر عن الاجتماع تمهيدا لوضعه ضمن بروتكول للتعاون الذي سيتم إقراره من السادة الوزراء وإعادة توزيعه على الدول الأعضاء لدراسته.