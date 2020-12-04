دليل الأطباء للتفرقة بين كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن أعراض فيروس كورونا المستجد تتشابه كثيرا مع أعراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف الحداد لـ"الوطن" أن الأعراض تتشابه في الحمى والسعال وآلام الرأس والعضلات والإرهاق وارتفاع في درجة الحرارة.

وتابع رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن الحرارة تكون عالية جدا عند مريض كورونا وكذلك الحمى، بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ بدون وجود دليل مرضي للمريض يدل على أنه مريض جيوب أنفية، فضلا عن باقي الأعراض المعروفة.

وأوضح أن آلام الصدر والشعور بالثقل تكون خفيفة إلى متوسطة لدى مريض الإنفلونزا، في حين تكون حادة وقوية لدى مصاب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.