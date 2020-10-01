هل يؤدي مصل إنفلونزا الموسمية للإصابة بالحساسية؟.."المصل واللقاح" يجيب

قال الدكتور مصطفى محمدي، رئيس مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يكتسب هذا العام أهمية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتجنيب الإنسان شر الوقوع بين الإنفلونزا وكورونا المستجد، موضحًا أنه إذا كان لدينا سلاح لمقاومة أحدهما، فمن الجيد أن تحصل عليه الناس.

وأضاف"محمدي"، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن هناك مغالطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أن من لم يحصلوا على اللقاح في السنوات الماضية يجب عليهم ألا يحصلوا عليه هذه المرة وإلا سوف يصابون بالحساسية.

وشدد رئيس مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، على أن هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا، وأنه لا يوجد له أي سند علمي، لافتا إلى أن اللقاح يحقق الوقاية للمواطنين، لأنه يحتوي على السلالات الأكثر انتشارا هذا الموسم، بصرف النظر عما إذا كان الإنسان حصل على اللقاح خلال السنوات الماضية أم لا.

وأشار، إلى أن اللقاح الثلاثي يحمي من ثلاثة سلالات من الإنفلونزا، وهذا يعطى للأطفال بداية من سن ستة أشهر، ولا يجب أن يحصل عليه الأطفال الأصغر من هذا السن، ويعطى لجميع الفئات العمرية الأكبر من ذلك، موضحا أن هناك لقاحا رباعيا، يحمي من أربعة سلالات.

يذكر أن مركز التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا" أعلن في وقت سابق، توفير المصل الرباعي للإنفلونزا الموسمية في جميع فروع المركز، بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، ودعا المواطنين إلى الحصول عليه من أجل الوقاية من هذا المرض خلال فصل الشتاء، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 34 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل أكثر من مليونا، أما في مصر فقد أصاب أكثر من 103 آلاف شخص، تعافى منهم 96094 شخصا، وتوفى 5914 مصابا.