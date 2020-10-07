المصل واللقاح لـ"الوطن": تطعيم الإنفلونزا آمن.. "بلاش نمشي ورا شائعات"

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح -فاكسيرا- أن المصل الرباعي الخاص بالوقاية من الإنفلونزا الموسمية، يتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات.

وأشار لـ"الوطن"، إلى أن المصل آمن تمامًا، ولا أعراض جانبية له، قائلًا: "ياريت نبتعد عن أى كلام يثير اللغط والشائعات، أى شخص بيكتب بيقول إن ابنه جاله أى مرض بسبب التطعيم ده شيء غير حقيقي، المصل آمن واحنا شخصيا بنديه لولادنا".

وشدد مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن اللقاح ليس اجباريا كل عام مثلما تردد، قائلا: "المصل ده أنت بتحصل عليه باختيارك.. مثلا تحصلت عليه أنت أو أسرتك هذا العام، مش شرط إجباري تحصل عليه العام المقبل، مش زى ما البعض كتب إنها لازم كل سنة تاخده، دى جرعة وقائية بتحصل عليها باختيارك"

ووجه محمدي نصائحه للمواطنين: "مبدئيا وقبل أى حاجة، سواء تحصلت على المصل أو لا، لازم نحمي أنفسنا من أى مصادر قد تجعلنا عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، خاصة أننا عندنا مرض تاني دايما عيونا عليه هو فيروس كورونا".

المصل واللقاح: تطعيم الإنفلونزا من النوع الميت

وتابع: "أن لقاح الإنفلونزا، هو لقاح فيروسي من النوع الميت، يستخدم للوقاية من الإصابة بسلالات فيروس الإنفلونزا، ويزيد انتشارها في فصل الشتاء".

كانت وزارة الصحة والسكان، بدأت بتوفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بالعجوزة، وفروعها في المحافظات، بسعر 170 جنيهًا للجرعة.

وينصح أطباء المواطنين بضرورة الحفاظ على أنفسهم وعدم تعرضهم للإصابة بالإنفلونزا، كما نصح بضرورة أخذه في هذه الأيام حتى يحمي الشخص نفسه لأطول فترة ممكنة.