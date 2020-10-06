"المصل واللقاح": هناك تشابه كبير بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

قال الدكتور مصطفي محمدي، مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية المصل واللقاح "فاكسيرا"، إن هناك أوجه تشابه بين الانفلونزا وفيروس كورونا المستجد؛ إذ يصاحبهما درجات مختلفة من الأعراض، والعلامات المرضية، التي تتراوح بين إصابات بدون أعراض، أو أخرى شديدة.

وأضاف "محمدي" فى بيان له، أن الأعراض الشديدة تتشابه في ارتفاع درجة الحرارة والرجفة (رعشة)، والسعال، والشعور بالإجهاد، وآلام بالحلق، وسيلان الأنف، وألم بالعضلات والجسم عموما، وصداع، وقد يعاني البعض من قيء وإسهال، وإن كان ذلك غالبا يكون في الأطفال أكثر من الكبار.

وأوضح مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، أن الاختلافات بين الانفلونزا وكورونا، هو أن الأولى قد تكون في صورة مرض متوسط إلى شديد، مع الأعراض والعلامات المرضية السابق ذكرها، أما فيما يتعلق بالفيروس المستجد فهناك أعراض أخري، قد تصاحب الإصابة به، تختلف عن تلك المصاحبة للانفلونزا، مثل التغيرات أو فقد لحاسيتي الشم والتذوق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار، وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 103781 حالة، من ضمنهم 97398 تم شفاؤهم، و 5990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت عددا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين، بشأن الفيروس والأمراض المعدية.