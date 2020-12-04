منى زكي: مشواري الفني بدأ مع محمد صبحي.. وأعتبر نفسي من المحاربات

قالت الفنانة منى زكي، إنّ رحلتها مع عالم الفن والتمثيل بدأت بالاشتراك في مسابقة نظمها الفنان محمد صبحي، موضحة أن قررت المشاركة بعد تحدث إليها والدتها وأقنعتها بالتقديم، معلقة: "أول مرة شوفته مكنتش مصدقة، وحاولت أن أتمالك أعصابي، فهو فنان عظيم".

وأضافت منى زكي، خلال ندوة تكريمها داخل دار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، أنّ مسرحية "أنت حر" للفنان محمد صبحي وشريهان، هي أول مسرحية حاولت تجسيدها أمامه أثناء المسابقة.

وأكدت أن المخرج يستطيع أن يخرج أفضل ما في الفنان، وأنها لا تزال تتمنى تقديم الأفضل، ولا تزال تريد تعلم المزيد، كما تعلمت الصبر حتى اختيار سيناريو جيد.

وتحدثت منى زكي، عن أفضل الأعمال التي قدمتها، أولهما فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "أيام السادات"، "تيمور وشفيقة"، "احكي ياشهر زاد"، "دم الغزال"، ومسلسل "أفراح القبة"، مضيفة: "طوال الوقت أبحث عن التغيير، وأعتبر ذاتي من المحاربات".

وتحاور حاليا الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة، ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لإحياء حفل افتتاح المهرجان إقامته فى دار الأوبرا المصرية، إذ قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" التي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.