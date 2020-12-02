منى زكي: تكريمي في القاهرة السينمائي مع وحيد حامد "شرف مش عادي"

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والذي يُعرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، مع السيناريست وحيد حامد، حيث قالت: "ده شرف مش عادي، وحيد حامد اتربيت على كلامه، وعلى جزء من فيلم عادل إمام في اللعب مع الكبار، لما قال أنا بحلم، أنا بحلم".

وأضافت أنها ستظل طول الوقت تحلم: "مفيش حد اشتغلت معاه سواء أمام أو خلف الكاميرا إلا واستفدت منه، حتى عامل الكاميرا، بشوفه فنان لأنه بيكون فاهم المخرج عاوز يوجه الكاميرا من أنهي زاوية، ممتنه أوي في الشغلانة دي وإني بمثل، وإني بحس بالناس".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.