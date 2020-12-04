محافظ بني سويف: الكشف على 1200 مواطن بقافلة طبية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، لإيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز اهناسيا، على مدار يومين مكونة من 8 عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة.

ووقعت القافلة الكشف على 1206 مواطنا، ومعمل دم 75، ومعمل طفيليات 30، وحالات الأشعة 31، واستخراج عدد 9 قرارات علاج على نفقة دولة، و31 موجات فوق صوتية، فيما تم تحويل عدد 31 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج .

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 129 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات : الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والأمراض غير المعدية ما بين الضغط، السكر و السمنة، واورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 90 مواطنا، وذلك علاوة على تنفيذ لقاء توعوي تثقيفي للسيدات في إطار حمله ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة المجلس القومي للمرأة ببني سويف ووحده شئون المرأة بديوان عام المحافظة ووحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز النيل للإعلام.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.